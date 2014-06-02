İstanbul'da su baskınları

Avcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Ev ve iş yeri sahiplerinin tahliyede yetersiz kaldığı yerlerde, vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyeye çok sayıda su baskını ihbarı gelirken, ekipler yaklaşık 240 olaya müdahale etti.

Baskın yaşanan bölgelerde bazı vatandaşlar, eşyalarını kurtarmaya çalışırken, bazıları evlerini temizledi.

Eşyaları kullanılamaz hale gelen ev sahipleri, yetkililerden yardım talebinde bulunurken, iş yeri sahipleri arıza yapmamaları için bazı alet ve makinelerini sudan çıkartarak kuruladı. Belediye yetkilileri de zarar gören ev ve iş yerlerinde tutanak tutup hasar tespiti yaptı.

Bu arada, yağış nedeniyle D-100 karayolunda ve bazı ara yollarda biriken yağmur suyu nedeniyle, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.