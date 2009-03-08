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Politika

İstanbul'da son seçim anketi

CNN TÜRK'ün anketine göre İstanbul'da AKP, CHP'nin 7 puan önünde. AKP'nin yaptırdığı anketteyse bu fark yüzde 22

08 Mart 2009 02:00

CNN TÜRK'ün yaptırdığı ankete göre İstanbul'da AKP, CHP'nin 7 puan önünde. AKP'nin yaptırdığı anketteyse bu fark çok daha fazla; yüzde 22. İşte yerel seçim öncesi son yapılan anketten çıkan sonuçlar...

CNN TÜRK'ün A&G araştırma şirketine yaptırdığı anket için İstanbul'un 26 ilçesinde, bin 550 hanede seçmenlerle yüz yüze görüşüldü. Anket 28 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapıldı.

Ankete göre AKP İstanbul'da önde gidiyor, CHP'yle arasındaki fark 7 puan...

''İstanbul Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz?'' sorusuna seçmenlerin, yüzde 41.7'si, 'AKP adayı Kadir Topbaş', yüzde 34.2'si, 'CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu' diye cevap verdi.

Seçmenlerin yüzde 18.5'i, 'Kararsızım' dedi; yüzde 2.3'ü MHP, yüzde 1.5'i Saadet Partisine oy vereceğini söyledi. Anket yapılan seçmenlerin yüzde 1.8'i de tercihini diğer partilerden yana kullanacağını ifade etti.

Anket sonuçları ocak ayından bu yana AKP'nin oy oranında belirgin bir değişiklik olmadığını, CHP oylarının ise 4 puan arttığını gösteriyor.

3 ay önceki ankette, AKP yüzde 41.8 ; CHP yüzde 30.4; kararsız yüzde 17.2; MHP yüzde 4.5 olarak gözüküyordu.

İstanbul için bir başka anket akp tarafından Pollmark şirketine yaptırıldı.

Bu ankette AKP'nin oyları çok daha fazla çıktı.

AKP'nin yaptırdığı ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra bugün seçim olsa oyların yüzde 55'3'ü AKP'ye; yüzde 33.8'i CHP'ye ; yüzde 10.9'u da diğer partilere gidiyor. 

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