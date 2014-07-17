'İstanbul'da son 3 ayın en yoğun trafiği yaşanacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Operatörü Murat Kazanasmaz'ın Twitter üzerinden "Son 3 ayın en yoğun akşam trafiği yaşanacakbugün. Sebebini sormayın, bilin istedim" notunu paylaştı.

‘Araç çok, kazalar büyük’

Gelen tepkiler üzerine art arda tweetler atan Kazanasmaz "Ağır vasıta sayısının fazla oluşu, kazaların büyük oluşu, ve çok sayıda aracın trafiğe katılımı yoğunluğun artış sebebi olacak. Böyle 26 ayrı sebep daha sayabilirim bugün için. Ama iki önemli sebep; araç sayısının çok oluşu ve herkesin aynı anda trafiğe katılmış olması" dedi.

Hürriyet'e de konuşan Kazanasmaz, bu mesajı İstanbul'daki araç sayısının son zamanlara göre oldukça fazla olması nedeniyle paylaştığını söyledi.