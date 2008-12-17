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Yaşam

İstanbul'da son 2 haftada 9. cami yandı

Istanbul Anadolu Yakası’ndaki cami yangınları devam ediyor. Polis ekipleri de kundaklama ihtimaline karşı camide inceleme yaptı.

17 Aralık 2008 02:00

Istanbul Anadolu Yakası’ndaki cami yangınları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 8 camide ardı ardına çıkan yangınların ardından dün de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın villalarının bulunduğu caddedeki Kotku Camii’nin müezzin odasında yangın çıktı.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Üsküdar Küçük Çamlıca Üçpınarlar Caddesi’nde bulunan Kotku Camii’nde çıktı.

Akşam namazı için camiye gelen vatandaşlar, müezzin odasından duman çıktığını görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, müezzin odasında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de kundaklama ihtimaline karşı camide inceleme yaptı.

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