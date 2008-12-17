İstanbul'da son 2 haftada 9. cami yandı

Istanbul Anadolu
Yakası’ndaki cami yangınları devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 8 camide
ardı ardına çıkan yangınların ardından dün de Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan’ın villalarının bulunduğu caddedeki Kotku Camii’nin müezzin
odasında yangın çıktı.
Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Üsküdar Küçük
Çamlıca Üçpınarlar Caddesi’nde bulunan Kotku Camii’nde çıktı.
Akşam
namazı için camiye gelen vatandaşlar, müezzin odasından duman çıktığını
görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın,
vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, müezzin odasında
maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olay
yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de kundaklama ihtimaline karşı
camide inceleme yaptı.