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İSTANBUL'DA SOKAKLARDA SEÇİM KUTLAMALARI-3

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA Seçim sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü

25 Haziran 2018 05:05

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA
Seçim sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim sonucunu kutladı.

Görüntü Dökümü:
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-Sokaktaki kutlamalardan görüntüler

(MALTEPE)
-Araç konvoyları
-Araçları sallayanlar
-Slogan atanlar 
-Genel ve detaylar
(ÜSKÜDAR)
-Sahilde kutlamayapanlar
-Genel ve detaylar 
(TAKSİM)
-Meydanda sonucu kutlayanlar
-Genel ve detaylar 
 

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