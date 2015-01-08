İstanbul'da soğuk havalar elektrik kesintisinin iptal ettirdi

Dün İstanbul'un her iki yakası için de alınan elektrik kesintileri ile ilgili AYEDAŞ 9-11 Ocak için yapılacak kesintilerin soğuk havalar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. BEDAŞ yetkilileri ise, kesinti kararının uygulanacağını bildirdi.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada "09.01.2015 - 10.01.2015 - 11.01.2015 tarihlerinde ‘Planlı Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Bölgesinde hava muhalefeti sebebiyle planlanan çalışmalar iptal edilmiştir. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla duyurmanızı önemle rica ederiz" denildi.

'EPDK onayı ile yapılıyor'

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Avrupa yakasında faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) kaynakları ise önceden yapılan planlama uyarınca, iptalin söz konusu olamayacağını bildirdi. BEDAŞ kaynakları, gerekli yatırımların yapılmaması durumunda, önümüzdeki süreçte daha ciddi sorunların oluşmasının söz konusu olabileceğine işaret etti. Aynı kaynaklar, iptal kararlarının EPDK onayından geçtiğine de işaret etti.

Hangi kesintiler iptal oldu?

Anadolu Yakası

Beykoz:

Saat 08:00-18:00 arası Anadolu Feneri Mahallesi, Anadolu Feneri Yolu, Fener-Revir, Menekşe Sokak.

Tuzla:

Saat 10:00-13:00 arasında Evliya Çelebi Mahallesi, Tersaneler Sokak.

Üsküdar:

Saat 07:00-18:45 arasında İcadiye Mahallesi, Temaşa, Ayarcıbaşı, İcadiye Bağlarbaşı, Haşacı Raif, Cemil Meriç, Cumhuriyet, Altunizade, Kısıklı, Haluk Türksoy Sokak.

Ümraniye:

Saat 08:00-18:00 arasında Esenevler Mahallesi, Kültür Sokak.

Nerelerde kesinti yapılacak?

Avrupa Yakası

Beylikdüzü:

Saat 11:00-14:00 arası 19 Mayıs Mahallesi, Gonca Sokak, Kahraman Sokak, Leyla Sokak ve civarı.

Saat 18:00-00:00 arası Yakuplu Mahallesi, Bakırcılar Sanayi Sitesi, Açelya Caddesi, 1. Cadde ve civarı.

Arnavutköy:

Saat 09:00-16:00 arası Hadımköy Mahallesi, Dr. Mithat Martı Caddesi ve civarı

Çatalca:

Saat 08:00-16:00 arası Nakkaş Köyü.

Başakşehir:

Saat 08:00-18:00 arası Bahçeşehir Mahallesi, Bülbül Caddesi, Cengiz Süzer Caddesi, İskete Çıkmazı, Badem Villaları ve civarı.

Bağcılar:

Saat 08:00-17:00 arası Bağlar Mahallesi, Batik Örme Sanayi, Petrol Ofisi A.Ş, Anadolu Restoran İşletmeleri (MC Donald’s)

Avcılar:

Saat 09:00-12:00 arası Ambarlı Mahallesi, Öğretmenler Caddesi, Çelik Sokak ve civarı.

Beşiktaş (Levent):

Saat 10:00-13:00 arası Akatlar Mahallesi, 6. Gazeteciler Sitesi, Hare Sokak, Yıldırım Oğuz Göker Sokak, Menekşe Sokak, Uğur Mumcu Caddesi, Beşiktaş Koleji.

Gaziosmanpaşa:

Saat 06:00-18:00 arası Cebeci Caddesi, 106, 16, 653. Sokaklar, Galeri Caddesi, Realkom (Bossa) ve civarı.

Esenyurt:

Saat 13:00-17:00 arası Atatürk Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, Fırtına Sokak ve civarı.