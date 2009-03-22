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Yaşam

İstanbul'da soba 2 can aldı

İstanbul Ataşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi tedavi altına alındı.

22 Mart 2009 02:00

İstanbul Ataşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Yeni Sahra İstanbul Caddesi Özgedik Sokak'ta oturan Arslan ailesinden bir gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, anne Birsen Arslan (46) ile 10 yaşındaki Hasan Arslan'ı ölü, Baba Ahmet Arslan (54), kızı Nefise Arslan (17) ve oğlu Hüseyin Arslan'ı (10) da baygın halde buldu.

Birsen ve Hasan Arslan'ın cesetleri yapılan incelemenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet ve Nefise Arslan, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Hüseyin Arslan da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailenin "sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği" belirtildi.

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