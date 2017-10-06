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İstanbul'da Sivas günleri

Özgür ALTUNCU-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Sivaslı olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen "Sivas Günleri"nin açılışına katıldı

06 Ekim 2017 20:52

Özgür ALTUNCU-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Sivaslı olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda gerçekleştirilen \"Sivas Günleri\"nin açılışına katıldı. Kurulan ilçe stantlarını tek tek gezen Bakan Yılmaz,  kentin dünyaca ünlü çoban köpeği kangal ile de poz verdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Yılmaz, \" Sivas bizim kimliğimiz. Bizi biz yapan değerlerin özü. Sırtımızı yasladığımız dağ gibidir. Sivas , Anadolu\'nun özüdür. Kuvayi milliyedir, cumhuriyettir, Aşık Veysel\'dir, Pir Sultan\'dır... Anadolu\'daki kardeşlik ruhunun ete kemiğe büründüğü yerdir. Bir mübarek beldedir. Sivas geçmişine methiyeler düzülen bir şehirdir. Tarihtir, şandır, şereftir. Sivas\'ımızın zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtacağız\" dedi. 

PAZAR AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

\"Bozkırdaki Cennet\" sloganıyla İstanbul\'da 8\'incisi düzenlenen Sivas Günleri, Yenikapı Etkinlik alanında bugün başladı. Sivas günleri 7 ve 8 Ekim\'de Yenikapı etkinlik alanında ziyarete açık olacak.

(FOTOĞRAF)

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