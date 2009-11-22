İstanbul'da sisin etkisi azalıyor

T24 - İstanbul'u önceki gün gece saatlerinden itibaren teslim alan yoğun sis, hava ve kara ulaşımında aksamalara neden oldu. Bu sabah yoğun sisin etkisini yitirmesi üzerine boğaz transit gemi trafiğine açıldı.



İstanbul'da hava, kara ve deniz trafiğini dün olumsuz olarak etkileyen yoğun sisin etkisini yitirmesiyle birlikte, İstanbul Boğazı'nda sabah 06.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişleri yeniden yapılmaya başlandı.



İDO'da bazı seferler iptal edildi



İDO'dan yapılan açıklamada ise, şehir hatları vapurları ile şehir içi deniz otobüsü seferleri normal şekilde yapılırken, saat 07.00'deki Yenikapı-Bandırma, 15.30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 17.30'daki Bursa- Yenikapı, saat 18.15'deki Armutlu-Yenikapı-Bostancı hızlı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.



THY'nin iç hat seferleri iptal



Önceki gece (20 Kasım 2009) geç saatlerden itibaren etkili olan sis, hava ulaşımında da aksamalar yaşattı.Türk Hava Yolları'nın (THY), Atatürk Havalimanı'ndan yapılması gereken tüm iç hat uçuşlarının İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle dün (21 Kasım 2009) saat 19.00 itibariyle iptal edildiği duyuruldu.



THY yetkilileri, dış hat seferlerinin ise gecikmeli de olsa yapılmaya devam edeceğini bildirdi.



Bu arada, yoğun sis yüzünden Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçak iniş ve kalkışları iptal edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken THY uçaklarının, Atatürk Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.



Öte yandan, yolların kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehir içinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi.



Çanakkale Boğazı



Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle dün (21 Kasım 2009) durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki araba vapuru seferlerinin ve çift yönlü transit gemi geçişlerinin tek yönlü olarak yeniden başladığı bildirildi.



Gökçeada-Kabatepe ve Geyikli-Bozcaada araba vapuru seferlerinin normal olarak sürdürüldüğü, Çanakkale Boğazı'nında da tek yönlü geçişe izin verildiği bildirildi.



Marmara Denizi yönünden ulaşıma açılan boğaza, demir attı bölgelerinde bekleyen gemiler girmeye başladı.



Yetkililer, boğazın saat 13.00'te Ege Denizi yönünden de gemi trafiğine açılacağını kaydetti.



Sis etkisini sürdürecek



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, mevcut sis olayının Marmara ve yurdun iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde de yoğun olarak etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.



Orta Avrupa ve Türkiye'nin, soğuk karakterli yüksek basınç merkezinin etkisinde olduğuna işaret eden Çağlar, "sisin Marmara ve yurdun iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde de yoğun olarak etkisini sürdüreceği, öğle saatlerinden itibaren yer seviyesinin ısınmasıyla birlikte zayıflayacağının tahmin edildiği" bilgisini aktardı.



Çağlar, bu gece ve sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli ve Muğla'nın iç kesimleri başta olmak üzere Ege Bölgesi, Ankara, Eskişehir ve Çankırı başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi geneli, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Tokat başta olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta ve Burdur) yoğun sis beklendiğini kaydetti.



Çağlar, başta sürücüler olmak üzere herkesin kara, hava ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

