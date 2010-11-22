-İSTANBUL'DA SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - İstanbul'da etkili olan yoğun sis, karayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle şehir hatları ve deniz otobüsü seferlerinin yapılamaması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren işe gitmek için yola çıkanların bir bölümü iskelelerde sisin kalkmasını beklerken, bir bölümü de karayoluna yöneldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden alınan bilgiye göre, sis ve kara yoluna yönelen yolcu trafiği nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte Boğaz Köprüsü girişi Çamlıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi de Ataşehir itibariyle yoğun. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte de Boğaz Köprüsü Çağlayan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de gişelerden itibaren köprü üzerinde yoğun. Şehir merkezinde ise E-5 Şirinevler-Bakırköy istikametinde yoğunluk yaşanırken, TEM otoyolu üzerinde Maslak-Seyrantepe-Hasdal istikametinde sis nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında ise E-5 üzerinde Göztepe-Kozyatağı istikametinde yoğunluk bulunuyor. Bu arada, Anadolu yakasında Boğaziçi Köprüsü'nün Beylerbeyi ayağındaki yoğunluk ve Boğaz hattı vapurlarının çalışmaması nedeniyle vatandaşların büyük bir bölümü, sahil kesiminden Üsküdar'a ve köprüdeki toplu taşıma araçları duraklarına yürüyerek ulaşabildi.