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Yaşam

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Beykoz-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü ve Çubuklu-İstinye seferleri yapılamayacak

27 Haziran 2018 10:39

İstanbul'da yoğun sis  nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferleri iptal edildi.  Buna göre, Beykoz-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü ve Çubuklu-İstinye seferleri yapılamayacak. 

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