İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferleri iptal edildi. Buna göre, Beykoz-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü ve Çubuklu-İstinye seferleri yapılamayacak.

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