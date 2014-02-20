İstanbul'da sis etkisini yitirmedi, vapur seferleri yine iptal

Dünden bu yana hayatı olumsuz etkileyen sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Durum böyle olunca, İstanbul Şehir Hatları'ndan tüm seferlerin iptal edildiği duyurusu geldi.

Şehir Hatları, Sarıyer- R.Kavağı- Anadolu Kavağı Ring Hattı seferi yapılacağını duyururken, saat 07.00'deki Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot seferi ile 07.30'daki Bandirma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi de iptal edildi.

Öte ynadan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle iptal edilen iç ve dış hat seferleri, saat 06.00 itibariyle yeniden başladı.

Anıt görünmez oldu

Bu arada, yoğun sisin etkili olduğu yerlerden biri de Taksim Meydanı oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, araç sürücüleri sis lambaları ve dörtlülerini yakarak ilerledi.

Yoğun sisten dolayı Taksim Cumhuriyet Anıtı da adeta görünmez hale geldi. Vatandaşlar da sisli havada, anıt çevresinde bol bol fotoğraf çektirdi.