İstanbul'da sis

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi.



Akşam saatlerinden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sis yüzünden Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'nda hava trafiği tamamen durdu.



Havalimanına iniş yapacak uçaklar Atatürk Havaalanına yönlendirilirken, uçuşu olan yolcular da otobüslerle Atatürk Havalimanı'na taşınıyor.



Bu arada Avrupa yakasında da yoğunluğu artan sis Atatürk Havalimanı'ndaki hava ulaşımını da tehdit ediyor. Etkili sis ve yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı uçaklan başka havalimanlarına yönlendirilmeye başlandı. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 20 metrenin altına düştü.