İstanbul'da sinemada eşcinsel ilişkiye giren 70 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bulunan 2 ayrı sinemada seks içerikli filmlerin oynatıldığı ve sinemaya gidenlerin gay ilişki yaşadığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Uygunsuz bir şekilde yakalanan 70 kişi gözaltında alındı. Gözaltına alınan 25 kişi, emniyette, "Eşcinseliz, zevk için yapıyoruz" dedi. Diğerleri ise film seyrettiklerini söyledi. Sinemaları işleten 2 kişiye, "fuhuşa yer temin etmek ve aracılık etmek"ten işlem yapıldı.

Hürriyet'ten Ümit Çetin'in haberine göre, Beyoğlu ve Şişli'de, 2 sinemada seks içerikli filmlerin oynatıldığı ve sinemaya gidenlerin eşcinsel ilişki yaşadığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, ihbarların doğru olup olmadığını belirlemek için her iki sinemaya bilet alarak izleyici gibi girdi. Sinemaya giren sivil polislerin dışında operasyona katılacak olan ekipler de sinemaya yakın bir noktada mevzilendi.

Seks filmi oynatılan 2 sinemada da film izleyen polis memurlarına yanaşan bazı kişilerin eşcinsel ilişki teklifinde bulunması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü ekipler, içeri girerek tüm ışıkların açılmasını, filmlerinse durdurulmasını istedi. İçeride izleyici gibi bulunan ve dışarıdan operasyonu gerçekleştiren ekipler ışıklar açıldığında birçok kişiyi uygunsuz biçimde yakaladı.

Beyoğlu ve Şişli'deki 2 sinemada bulunan 70 kişi gözaltına alındı. Sinemaları işleten N.D ve S.A'da yakalandı. 72 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 70 kişiden aralarında Alman ve Meksikalı turistin de bulunduğu 25'i, emniyetteki ifadelerinde, "Eşcinseliz, zevk için yapıyoruz" şeklinde ifade verdi.

Diğerleri ise film seyrettiklerini söyledi. 70 kişi, ifadelerinin ardından emniyetten ayrıldı. Sinemaların sahipleri N.D ve S.A'ya, "Fuhuşa yer temin etmek" ve "Fuhuşa aracılık etmek"ten işlem yapıldı. Dosya, savcılığa gönderildi. Polis, sinemalarla ilgili kapatma ve para cezasının belediyenin sorumluluğunda olduğunu, bu nedenle operasyon bilgisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile paylaşıldığını belirtti.