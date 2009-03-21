İstanbul’da şimdi de asfalt kapışması!..

Belediye, “Yol profesörü Blab, bize asfalt uzmanı Kepenek’i önerdi” dedi. Prof. Blab, tersini söyledi: “Kepenek beni buldu, İstanbul’a çağırdı 1000 euro danışmanlık ücreti ödedi”



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İSFALT’a danışmanlık yapıp 7 milyon TL alan Serdar Kepenek kimdir?“ sorusu, yine çok ilginç bir tartışmaya yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilk kez Kepenek’in şirketiyle işbirliği yapıldığını duyurdu. Açıklamada, ”Belediye olarak yeni projeler için Viyana Teknik Üniversitesi’nin Yol uzmanı Prof. Ronald Blab’la ilişki kurduk, kendisi Kepenek’in şirketiyle çalışmamızı istedi“ dedi.



Vatan gazetesi, İstanbul Ulus’taki bürosu günlerdir kapalı olan Serdar Kepenek’i, üç ülkede araştırdı. Alman uyruklu olan Kepenek’in kardeşi Yalçın kepenek’in Sivas katliamına karıştığı iddiasıyla 7.5 yıl hapse mahkum edildiği açıklandı.



İBB’nin Kepenek’le ilgili yaptığı açıklamada ise tartışma yaratacak noktalar yer alıyor. Belediye, Eurasfat ile yapılan anlaşmayla 25 yabancı uzmanın dönem dönem Türkiye’ye getirilerek asfalt üretiminde toplam 44 milyon TL’lik bir tasarruf sağlandığını belirtti. Bu tasarrufun ‘asfalt geri dönüşüm sistemi kurulması’ ve asfalt kalınlıklarının indirilmesi gibi yeni uygulamalarla elde edildiği kaydedildi. Ancak açıklamada kafaları karıştıran şu başlıklar dikkat çekici:



1) Yeni proje kimin eseri



Belediye açıklamasında, yeni asfalt teknolojileriyle ilgili yurtdışında uzun araştırmalar yapıldığı belirtiliyor. Almanya, Fransa ve Avusturya’daki yoğun temaslar tek tek anlatılıyor. Ancak bu çalışmaların önemli ayaklarından olan ‘asfalt geri dönüşüm sistemi’yle ilgili ilginç bir eksiklik dikkat çekici. Zira, 2007’de Ümraniye’deki bu yeni tesisin açılışında, projenin sadece TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi’nce desteklendiği açıklanmıştı. İSFALT sitesinde yer alan haber metninde, ne avrupa ülkelerinden alınan yardımdan ne de Euro asfalt firmasının adından söz ediliyor.



2) Eurasfalt hiç görünmüyor



İBB dünkü uzun açıklamasında, Eurasfalt şirketine ödenen 7 milyon TL’lik danışmanlık ücreti sayesinde 37.2 milyon TL tasarruf sağlandığı anlatılıyor. Ancak, hemen her projeyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermesiyle tanınan İBB, bu konuyla ilgili ilk açıklamasını Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine yaptı. Belediye ve İSFALT’ın resmi sitesinde Serdar Kepenek’in Eurasfalt firmasıyla bir anlaşma yapıldığına ilişkin tek bir cümle yok. İhale açılıp açılmadığı bilinmiyor.



3) Prof.Blab’ı kim buldu?



İBB’nin dünkü yazılı açıklamasında Viyana Teknik üniversitesi Yol Kürsüsü’nde görevli Prof.Dr. Ronald Blab’la temasa geçildiğini belirtiyordu. İddiaya göre; ünlü hoca bulunmuş ve ”onun tavsiyeleri doğrultusunda Almanya’da yaşayan ve asfallt danışmanlık şirketi olan Serdar Kepenek’le temasa geçilmişti.” VATAN, bu ifadeler üzerine Viyana Teknik Üniversitesi Yol Yapım ve Koruması Enstitüsü’nden Prof. Ronald Blab’a ulaştı. Blab projeye dahil olduğunu doğruladı. Ancak, tamamen tersi bir açıklama yaptı. “Kepenek’i öneren ben değilim, enstitümüzle işbirliği yapan Kepenek beni İstanbul’a danışman olarak davet etti “ dedi.



4) Danışmanlık ücreti bu mudur?



Belediye açıklamasına göre büyük projenin kilit ismi Prof. Blab’dı, Eurasfalt ise bir mecburiyet sonucu işbirlğine dahil oldu. Çünkü ünlü hoca, belediyenin ifadesine göre ”Uzmanlarımızın İstanbul’da çalışabilmesi için yabancı bir şirket üzerinden hizmet alınması gerekir“ demişti. Belediye yetkilileri de sanki ’kerhen’ Kepenek’le işbirliği yapmış ve ünlü hocanın bilgi birikimini İstanbul’a taşımışlardı. Peki bunun bedeli neydi? 3 milyon 785 bin euro (7 milyon TL) diye düşünebilirsiniz? Hayır böyle değil, çünkü ünlü profesör VATAN’ın sorusu üzerine aldığı parayı açıkladı: ”Eurasfalt’ın daveti üzerine geçen yıl İstanbul’a iki kez geldim. İSFALT ve Eurasfalt yöneticileriyle toplantılar yaptık. Toplantılara Sayın Kepenek ve İSFALT Genel Müdürü katıldı. Aldığım danışmanlık ücreti 800-1000 euro arasındaydı. Ayrıca otel ve uçak gibi masraflarım da karşılandı. Bu ücretler Eurasfalt tarafından ödendi.“ Yani 3 milyon 784 bin Kepenek’in olmuştu...



5) Eurasfalt’ın adı yok



Kepenek’in Avrupa’da hangi ülkede yaşadığı ve ne iş yaptığı bilinmiyor. Eurasfalt şirketinin internet sitesi de yok. Almanya merkezli danışmanlık şirketi Kalem Consulting’in sitesinde Kepenek’in adı yer alıyor. Sitede bu şirketin Avusturya ve Almanya’da iş yapmak isteyen şirketlere danışmanlık hizmeti verdiği belirtiliyor. Ancak sitedeki irtibat telefonları yanıt vermiyor.



Kim bu Blab?



Viyana Teknoloji Üniversitesi Yol Yapım ve Koruması Enstitüsü’nün başkanlığını yapan Prof. Ronald Blab, asfalt teknolojileri ve üstyapı konularında uzman bir isim olarak tanınıyor. Lisans eğitimini Viyana Boden Kültür Üniversitesi’nde su kaynaklarının yönetimi üzerine tamamlayan Blab, 1992’de asistan olarak girdiği Viyana Teknoloji Üniversitesi Yol Yapım ve Koruması Enstitüsü’nün başkanlığını 2001 yılında üstlendi. Blab, 1998-99 yıllarında Berkeley Üniversitesi’nde de eğitim gördü.



Niye vergileri yatırılmadı?



Kemal Kılıçdaroğlu, belediyenin açıklamasından sonra Star TV’de yeni ididalar ortaya attı: ” İstanbul’da çalıştırıldığı belirtilen yabancı uzmanların sigorta pirimi ve vergileri yatırılmamış. Çalışma izni yok bu kişilerin. Niçin yasal olmayan yollardan gelip gidiyorlar. İsfalt 44 milyon TL kar ettim diyor. Bilançoda 16 milyon TL kar etmiş görünüyor. Soruları yazılı verdim, yanıtını bekliyorum. Kepenek’i Gökçek’e sorsun.