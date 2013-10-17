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Yaşam

İstanbul'da silahlı soygun

İstanbul Ataşehir'de İddialara göre iş yerine gelen silahlı ve maskeli soyguncu, çalışanları etkisiz hale getirrerek kasadaki paraları alıp olay yerinden yaya olarak kaçtı

17 Ekim 2013 15:34

İstanbul Ataşehir'de bir market, kar maskeli ve silahlı şahıs tarafından soyuldu. Çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı alan zanlı kaçtı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre iş yerine gelen silahlı ve maskeli soyguncu, çalışanları etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasadaki paraları alan zanlı, hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Durum polis ekiplerine haber verilince çok sayıda ekip markete gönderildi. Olay yeri ve çevresi polis ablukasına alındı.

Ancak kaçan zanlının izine rastlanmadı. Market, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları için geçici süreyle kapatıldı. Alışveriş için gelen vatandaşlar içeriye alınmadı.

Polis, kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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