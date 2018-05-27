İstanbul'da silahlı kavga; 5 yaralı

İstanbul Sultangazi'de, pazarda yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı

Olay, saat 18.00 sırlarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, tezgâh yeri kapma yüzünden iki pazarcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekildi. Ateşlenen silahlardan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekât polisleri, çok sayıda asayiş ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya karıştıklarını tespit ettiği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. (DHA)