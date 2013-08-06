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Yaşam

İstanbul'da silahlı çatışma!

İstanbul'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen silahlı soygunculara, dükkan sahibi de silahla karşılık verince çatışma çıktı

06 Ağustos 2013 15:22

Olay saat 10.30 sıralarında Tuzla Şifa Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. 

İddialara göre dükkana yüzlerinde kar maskesi bulunan silahlı üç kişi geldi. İçeriye giren soyguncular, silah tehdidiyle kuyumcuyu etkisiz hale getirip vitrindeki bilezikleri çantaya doldurdular. Kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 kilogram altın alan soyguncular kaçmaya başladı.

Bu sırada işyeri sahibi silahını çekerek kaçan soyguncuların arkasından ateş etti. Soyguncularında karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı. Soyguncular 34 AY 0293 plakalı gri renkli bir otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, dükkan sahibinin ifadesine başvurdu. Olay sırasında caddede bulunan bir vatandaş ise, "3 kişilerdi. Burada çatışma çıktı, soygunculardan biri yaralandı galiba" diye konuştu. Polis yerdeki boş kovanları inceledi. Soyguncuları yakalamak için çalışma sürüyor

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