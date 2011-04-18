-İSTANBUL'DA ŞİİR RÜZGARI ESECEK İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Uluslararası İstanbul Şiir Festivali, bu yıl ''Arap Şiiri'' temasıyla 26 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü Derneğince 2006 yılından bugüne düzenlenen festivale, şair ve ressam Suriyeli Nezih Abu Hafaş, Ummanlı şair Saif Al Rahbi, Mağrip bölgesi şairlerinden Halid Najjar, Tunuslu Süreyya İkbal, Mısırlı Şaban Yusuf, Kudüs'ten Hanan Avvad, Ürdün'den Musa Hawamdeh, Suudi Arabistan'dan Fowziyya Abu Halit katılacak. Türkiye'den ise başta Lale Müldür ve Özkan Mert olmak üzere Türkçe, Kürtçe ve Adigece (Çerkezce) şiir yazan şairlerin de yer alacağı festivale Hindistan'dan Usha Akelle ile İsveç'te yaşayan Hint asıllı şair Dibak Mazumdar, İtalya'dan Vinçenzo Russo, Romanya'dan Nevzat Yusuf, Ukrayna'dan Andrey Golyak, Ermenistan'dan Armen Shekoyan da iştirak edecek. İzlanda'daki yanardağ patlamasının yol açtığı kül bulutu nedeniyle geçen yıl festivale katılamayan ve Stokholm'de ''Şiiristanbul Külbulutu Festivali'' düzenleyen İskandinav şairler de İstanbul'a gelecek. Bir diğer teması ise ''Cemal Süreya'nın ve 2. Yeni Şiiri'nin, şiirimizin bugünü ve geleceği üzerindeki etkileri'' olarak belirlenen festivalde, bu kapsamda çeşitli oturumlar, sunumlar, paneller düzenlenecek. Festival kapsamında, 23 ülkeden 27 konuk şairle Türkiye'den şairler, kendi şiirlerini okuyacaklar ve şiir üzerine düzenlenen oturumlara katılacaklar. Bazı oturumlarda şairlere, Türkiye'nin tanınmış müzisyenleri ve oyuncular eşlik edecek. Suada'da yapılacak basın toplantısıyla başlayacak festivalin Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti Kampüsü'nde gerçekleşecek açılış gecesini şair ve müzisyen Muzaffer Özdemir sunacak. İstanbul Müzik Akademisi, Cezayir Lokantası, Kırım Kilisesi, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi, Öteki Kültür Merkezi, Mustafa Kemal Merkezi, La Bella Düğün Salonu, Çıra Kültür Merkezi, Pano Şarap Evi, Ahmet Güneştekin Sanat Merkezi, Kadıköy Tarihi Çarşı içindeki küçük meydan ve Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Boğaziçi'nde festival etkinlikleri düzenlenecek. Kırım Kilisesi'ndeki geleneksel ''Kadın Şairler Buluşması''nda, Zülfü Livaneli şarkılarını 10 dilde okuyan Züleyha şairlere eşlik edecek. ''Şiir Hatları Vapuru Demir Alıyor'' etkinliğinde, şair ve müzisyen Mehtap Meral, mayıs ayında çıkacak albümünden tangolar söyleyecek. Arap Gecesi'nde Ali Nafile, Arap şarkılarını seslendirecek.