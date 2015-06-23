İstanbul'da şiddetli yağmur yaşamı felç etti

İstanbul'da başlayan şiddetli yağmurun özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı belirtilirken yetkililer ve vatandaşlar su baskınlarına karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'daki şiddetli yağmur ile ilgili şu uyarıyı yaptı:

"İstanbul Radarından alınan son görüntülere göre; İstanbul Anadolu Yakasında devam eden ve lokal olarak kuvvetli olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyerek önümüzdeki saatlerde Boğaz çevresinde ve Avrupa Yakasında da görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (yerel kuvvetli yağış, lokal dolu ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar)vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."