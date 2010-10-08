İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, İstanbul ile Çanakkale başta olmak üzere, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) zamanla kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına olacağının tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın hızının, 70 kilometreye kadar çıkabileceği kaydedildi.



Vatandaşların ve ilgililerin, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.





İstanbul'da yağış akşam etkisini arttıracak



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, yağışların akşam saatlerinden sonra kent genelinde etkisini artırmasının beklendiğini bildirdi.



Yıldırım, yaptığı açıklamada, kent genelinde yağışların aralıklarla devam ettiğini söyledi.Yağışlarla birlikte kentte hava sıcaklığının 4 ile 6 derece azaldığını belirten Yıldırım, “Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul genelinde etkisini artırması bekleniyor. Yarın günün ilk saatlerinde kuvvetli sağanak yağışın İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Anadolu yakasında etkisini daha fazla hissettirmesi bekleniyor. Yağışların pazar günü aralıklarla süreceği öngörülüyor. Pazartesi günü ise İstanbul'da yağış beklentisi yok” diye konuştu.



Yıldırım, en yüksek hava sıcaklığının bugün 14 derece olduğunu ifade ederek, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların yükselerek mevsim normallerine döneceğini kaydetti.



Rüzgarın da zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini aktaran Yıldırım, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın bu etkisini kaybedeceğini söyledi.



Yıldırım, özellikle bu gece yağışların neden olabileceği sel ve su baskınlarına karşı ilgilileri ve vatandaşları uyardı.





Sıcaklıklar 6 ila 8 derece azalacak



Yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklar, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'de 6 ila 8 derece, Marmara bölgesi ile Ege kıyılarında 2 ila 4 derece azalacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek sağanak yağışların; Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat), İç Anadolu'nun doğusu (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Karaman, Yozgat, Aksaray ve Sivas), Giresun, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik ve Bandırma) kuvvetli olması bekleniyor.



Sıcaklıklar, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'de 6 ila 8 derece, Marmara bölgesi ile Ege kıyılarında 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Marmara'da kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esecek.





Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların; Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat), İç Anadolu'nun doğusu (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Karaman, Yozgat, Aksaray ve Sivas), Giresun, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik ve Bandırma) kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



Ayrıca rüzgarın, İstanbul ile Çanakkale başta olmak üzere, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), zamanla kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (deniz ve kara ulaşımında aksamalar vb.) başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.





Bazı illerde hava durumu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:



İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), zamanla kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esecek 16



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 29



Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor 15



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14



Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı 27





