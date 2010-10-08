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Yaşam

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Yıldırım, yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul'da etkisini artıracağını belirtti.

08 Ekim 2010 03:00

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, İstanbul ile Çanakkale başta olmak üzere, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) zamanla kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına olacağının tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın hızının, 70 kilometreye kadar çıkabileceği kaydedildi.

Vatandaşların ve ilgililerin, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


İstanbul'da yağış akşam etkisini arttıracak

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa  Yıldırım, yağışların akşam saatlerinden sonra kent genelinde etkisini  artırmasının beklendiğini bildirdi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, kent genelinde yağışların  aralıklarla devam ettiğini söyledi.Yağışlarla birlikte kentte hava sıcaklığının 4 ile 6 derece azaldığını  belirten Yıldırım, “Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul genelinde  etkisini artırması bekleniyor. Yarın günün ilk saatlerinde kuvvetli sağanak  yağışın İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Anadolu yakasında etkisini daha fazla  hissettirmesi bekleniyor. Yağışların pazar günü aralıklarla süreceği öngörülüyor.  Pazartesi günü ise İstanbul'da yağış beklentisi yok” diye konuştu.

Yıldırım, en yüksek hava sıcaklığının bugün 14 derece olduğunu ifade  ederek, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların yükselerek mevsim normallerine  döneceğini kaydetti.

Rüzgarın da zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini aktaran  Yıldırım, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın bu etkisini kaybedeceğini  söyledi.

Yıldırım, özellikle bu gece yağışların neden olabileceği sel ve su  baskınlarına karşı ilgilileri ve vatandaşları uyardı.


Sıcaklıklar 6 ila 8 derece azalacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklar, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'de 6 ila 8 derece, Marmara bölgesi ile Ege kıyılarında 2 ila 4 derece azalacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek sağanak yağışların; Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat), İç Anadolu'nun doğusu (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Karaman, Yozgat, Aksaray ve Sivas), Giresun, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik ve Bandırma) kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'de 6 ila 8 derece, Marmara bölgesi ile Ege kıyılarında 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Marmara'da kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esecek.


Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat), İç Anadolu'nun doğusu (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Karaman, Yozgat, Aksaray ve Sivas), Giresun, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik ve Bandırma) kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Ayrıca rüzgarın, İstanbul ile Çanakkale başta olmak üzere, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), zamanla kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (deniz ve kara ulaşımında aksamalar vb.) başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


Bazı illerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), zamanla kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esecek 16

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir:  Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı 27


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