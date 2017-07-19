İstanbul'da şiddetli yağış barajları nasıl etkiledi?

Dün İstanbul'da yağan sağanak yağmurun son 32 yılın en yoğun yağışı olduğu kaydedildi. İstanbul'da barajların doluluk oranlarının yüzde 73,12'den 74,06'ya çıktığı açıklandı.

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli yağışla metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve istanbul Büyükşehir Beledeyi Başkanı Kadir Topbaş'ın 'Afet' olarak nitelendirildiği yağışla barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 73,12'den 74,06'ya çıktığı açıklandı.

