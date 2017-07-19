T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da şiddetli yağış barajları nasıl etkiledi?

İstanbul'da dün etkili olan sağanak son 32 yılın en yoğun yağışı

19 Temmuz 2017 13:23

Dün İstanbul'da yağan sağanak yağmurun son 32 yılın en yoğun yağışı olduğu kaydedildi. İstanbul'da barajların doluluk oranlarının yüzde 73,12'den 74,06'ya çıktığı açıklandı.

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli yağışla metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve istanbul Büyükşehir Beledeyi Başkanı Kadir Topbaş'ın 'Afet' olarak nitelendirildiği yağışla barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 73,12'den 74,06'ya çıktığı açıklandı.
 

ETİKETLER

sağanakyağışyağmurİstanbulbarajların doluluk oranıbarajen yoğun yağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24