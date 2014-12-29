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Yaşam

İstanbul'da şiddetli rüzgar sonrası bazı İDO seferleri iptal oldu

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

29 Aralık 2014 10:32

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini fırtına ve aşırı yağış nedeniyle iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik ve 07.30 Bursa-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile 07.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve 09.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

 

Dalgalar sahili dövdü

 

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde hızı zaman zaman saatte 40 kilometreyi bulanrüzgar nedeniyle Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde yüksekliği 2 metreyi bulan dalgalar sahil şeridini dövdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

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