İstanbul'da şiddetli rüzgar sonrası bazı İDO seferleri iptal oldu

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini fırtına ve aşırı yağış nedeniyle iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik ve 07.30 Bursa-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile 07.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve 09.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Dalgalar sahili dövdü

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde hızı zaman zaman saatte 40 kilometreyi bulanrüzgar nedeniyle Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde yüksekliği 2 metreyi bulan dalgalar sahil şeridini dövdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.