-İSTANBUL'DA SICAKLIK 8-10 DERECE DÜŞECEK İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bu geceden itibaren hava sıcaklığında 8 ila 10 derece düşüş beklendiğini belirterek, ''Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre -2'lere kadar düşecek olan hava suhuletinin aynı zamanda 80 ile 100 kilometreyi bulan fırtınayla da buluşacağından dolayı yer yer sıkıntılar yaşanabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 772 aracı ve ekipmanı, 3 bin 343 kişilik ekibiyle muhtelif yerlerde bu işin takibinde'' dedi. Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) gelerek beklenen kar yağışına yönelik alınan önlemleri yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Topbaş, geçen haftalarda, ABD başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi anlamda kış koşullarının etkili olduğunu, dondurucu soğukların Avrupa'yı kasıp kavurduğunu hatırlattı. İstanbul'da hava koşulları kaynaklı bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Topbaş, şunları söyledi: ''Bu geceden itibaren hava soğukluğunda 8 ile 10 derece bir düşüş olacak. Sıcaklığın -2 derecelere düşeceğinden bahsedildiği için AKOM'da bugün 15.30 itibariyle olağanüstü hal durumu gibi bütün ekibimiz işinin başına geçti. Tabii bizim geçmiş yıllardan deneyim ve tecrübemiz var. Başarılı bir mücadele yaptık. Ve ekipmanımız buna göre oluşturulduğu için bu konuda başarılı olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Yalnız özellikle İstanbulluların bu konuda bize hassasiyetle destek olmaları gerekiyor. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre -2'lere kadar düşecek olan hava suhuletinin aynı zamanda 80 ile 100 kilometreyi bulan fırtınayla da buluşacağından dolayı yer yer sıkıntılar yaşanabilir. Yarın öğleden sonra itibariyle sulu karın biraz daha kar şekline dönüşmesinden bahsediliyor. Perşembe gününe kadar sürecek olan bu yağışla ilgili İstanbulluların pazartesinden itibaren daha çok toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve kar lastiği bulundurmalarını zaten hep ifade ettik. Mümkün mertebe de bireysel araçların kullanılmasını daha önce belirttiğimiz gibi yine söylüyoruz.'' İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 772 aracımız ve ekipmanımız ve 3 bin 343 kişi ekibimizle de muhtelif yerlerde bu işin takibinde olduğumuzu söylemek istiyorum'' Topbaş, sokakta yaşayan vatandaşlarla ilgili olarak da geçmişte olduğu gibi yine gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, 108 vatandaşı Alibeyköy Tevfik Aydeniz Spor Salonu'nda, 176 vatandaşı da otellerde olmak üzere toplam 284 vatandaşı barındırdıklarını söyledi. Geçmiş yıllardaki tecrübeleri nedeniyle sokakta yaşayan insanların nerede olduklarını çok iyi bildiklerini ifade eden Topbaş, onların en iyi şekilde ikamet etmelerini sağlayacaklarını dile getirdi. -''YARIN İDO SEFER YAPAMAYABİLİR''- Kadir Topbaş, yarın itibariyle hissedilecek olan fırtına boyutundaki hızı 80 ile 100 kilometreyi bulacak rüzgarın açık denizlerde etkili olma ihtimali var olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Yarın belki de İDO'nun sefer yapma ihtimali olmayabilir. Buna göre Marmara'da deniz yolunu kullanmak isteyenlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Yani gemi seferlerinde hassas davranılmalı. Belki iptal edilebilir. Şu an için İstanbul sınırları içinde bulunan 255 noktada toplam 2 bin 833 kilometre yol ağımız, birinci öncelikli sorumluluk alanımızdır. Sıkıntı yaşayacağımız alanlara sensörler yerleştirdiğimiz için oradaki sıkıntıları önceden hissedebiliyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, bu geceden itibaren -2'lere kadar gidecek hava suhuleti sebebiyle bazı noktalarda daha erken buzlanmalar olabilir. Araç sürücülerinin özellikle çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Özellikle viyadük ve köprü üzerlerinde sürat yapılmaması kazaya sebebiyet vermemek açısından önem taşımaktadır. Vatandaşlarımız ne kadar sorumlu ve hassas, dikkatli olurlarsa o kadar sıkıntısız geride bırakırız bu günleri. Zaten meteorolojik veriler de perşembeden itibaren normale döneceğimiz yönünde bilgiler veriyor.'' Topbaş, Pazartesi öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışını İstanbul'un sorunsuz bir şekilde atlatabilmesi için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.