İstanbul'da Shakira rüzgârı esti

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Son albümü "El Dorado"nun dünya turnesi kapsamında Vodafone Park'ta konser veren ünlü şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.

BKM tarafından düzenlenen organizasyonda sahne alan sanatçı, Türkçe "Merhaba Türkiye" sözleriyle hayranlarını selamladı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Shakira, konserde "Sizi burada görmek çok güzel İstanbul. Çok teşekkür ederim, beni burada ağırladığınız için. Çok uzun zaman olmuştu. İstanbul'a yeniden geldiğim ve sizleri burada yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Bütün bunlar sizin dostluğunuz sayenizde oldu. Eğer bu akşam buradaysam bu sizin sayenizdedir." ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda büyülü bir akşam geçirdiğini dile getiren ünlü şarkıcı, "Sizi yeniden görmek istiyorum Türkiye." sözleriyle seyircilere veda etti.

Shakira, son albümünde yer alan parçaların yanı sıra aralarında "La La La", "Waka Waka" ve "Whenever, Wherever"in bulunduğu birçok sevilen parçasını seslendirdi.

Dans şovları ve sahnedeki performansıyla dikkati çeken Shakira'nın konserini izleyenler arasında Suzan Kardeş, Nilgün Belgün, Emre Karayel, Yonca Evcimik, Beren Saat, Kenan Doğulu ve Ezgi Mola da yer aldı.

Beş farklı kostüm değiştiren sanatçının ekibindeki bir kameraman, sanatçının eşi Gerard Pique'nin kuklasını kamerasının üzerine koyarak çekim yaptı.