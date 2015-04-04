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Yaşam

İstanbul'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı; 3 ölü, 6 yaralı

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü

04 Nisan 2015 11:26

Bahçeşehir mevki TEM Otoyolu yan yolda, servis minibüsünün kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Abdullah Şenyiğit yönetimindeki 34 BC 8371 servis minibüsü, aynı yönde seyir halindeki 66 HE 597 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüstekiler araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışanlardan 3 kişinin hayatını kaybettiği, sürücü Şenyiğit ile birlikte 6 kişinin ise yaralandığını belirlendi.

Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada minibüs içinde sıkışarak hayatını kaybedenler ise çıkarıldıktan sonra çevre hastanelerin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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