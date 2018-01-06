İstanbul'da seri tecavüzcü yakalandı

Beşiktaş’ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evde ki genç kadına bıçak tehdidiyle tecavüz eden Duran E., evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı. Emniyette sorgusu süren Duran K.’nın yine aynı şekilde 3 kadına daha tecavüz ettiği belirlendi.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Beşiktaş’ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evde ki genç kadına bıçak tehdidiyle tecavüz eden Duran E., evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı. Evde yapılan aramada, evden çaldığı altınlar ile olaylarda kullandığı bıçak, olay sırasında üzerinde olduğu belirlenen kot pantolon, mont ve botlara da el konuldu. Duran E. emniyete getirildi.

Tecavüze uğrayan genç kadın emniyete gelerek Duran E’yi teşhis etti. Yapılan araştırmada, Duran E’nin 12 Ocak 2016 günü Beşiktaş’ta hırsızlık için girdiği evdeki kadına, 11 Temmuz 2017 günü Bakırköy’de hırsızlık için girdiği evdeki kadına ve 19 Ekim 2017 günü yine Sarıyer’de hırsızlık için girdiği bir evdeki kadına tecavüz ettiği belirlendi. Bu kadınlar da emniyete gelerek Duran E’yi teşhis etti.

Duran E’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.