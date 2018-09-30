İstanbul'da selde mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı

İstanbul Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı deresi taştı. Sel nedeniyle mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Bir evin çatısına düşen yıldırım nedeniyle de yangın çıktı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dereler taşarken çok sayıda sera sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde 3 kişi mahsur kaldı. Evde oturanlar dereden gelen ağaç parçaları evin etrafını kapladığı için evden çıkamadı. Bölgeye itfaiye ve akut ekipleri sevk edildi.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Selahattin Aktaş, eşi Hayriye Aktaş, kızları Ufkun Aktaş kepçe yardımıyla çıkartıldı. Aktaş ailesi ambulansla hastaneye kaldırıdı.

Aynı mahallede bir evin çatısında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Beykoz Çengeldere Mahallesi'nde ise dere yakınında bulunan evler sular altında kaldı. Sağanak yağış sırasında uykuda olan Demirel ailesinin evini su bastı. Evden tavanı delerek çatıya çıkan Demirel, eşi ve 2 yaşındaki çocuğunu son anda kurtardı. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynarca'da dere taştı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Seyran Deresi taştı. Sanayi sitesindeki iş yerleri ile çevredeki evlerde su baskınları meydana geldi, yol üzerinde bulunan çok sayıda araç da sürüklendi.

Kaynarca ilçe merkezine yaklaşık 1 saat boyunca ulaşım sağlanamadı.