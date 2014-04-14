Sis nedeniyle iptal olan vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Şehir Hatları tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Ancak ilerleyen saatlerde etkisini yitiren sis sonrası seferler normale döndü.

İstanbul güne aniden bastıran sisle uyandı. Sis, Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu. Şehir Hatları bazı seferlerini sis yüzünden iptal etti. İskeleye gelen vatandaşlar da vapur seferlerinin iptal edildiğini görünce geri dönmek zorunda kaldı. Seferlerin sisin etkisi azaltmasıyla yeniden başlayacağı belirtildi.

Şehir Hatları'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Sayın yolcularımız, sis dolaysıyla tüm vapur seferlerimiz iptal edilmiştir. Sis dağılana kadar alternatif ulaşım kanallarını tercih etmenizi rica ederiz."

Seferler normale döndü

İlerleyen saatlerde sisin yavaş yavaş etkisini yitirmesiyle Şehir Hatları tüm vapur seferleri normale döndü ve ulaşım sağlanmaya başladı.

