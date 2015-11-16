İstanbul'da saldırı önlendi



Yetkililer, şüphelilerin Paris ile aynı günde İstanbul'da da saldırı düzenlemeyi planladıklarından yola çıkıyor. "Cihatçı John"un yakın çevresinden olduğu belirtilen İngiliz Aine Lesley Davis, cuma akşamı düzenlenen bir operasyonda diğer cihatçılarla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan cihatçıların, Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıkları verilen bilgiler arasında yer alıyor. Pentagon, "Cihatçı John" lakabıyla bilinen Muhammed Emvazi'nin cuma gecesi ABD'nin Suriye'ye düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldüğünü bildirdi. Çok sayıda yabancı rehineyi infaz eden cihatçının ölümü henüz resmi olarak teyit edilmedi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Paris saldırıları ile bağlantısının araştırıldığı bildiriliyor. Şüphelilerin, Avrupa'da da bir saldırı planları olabileceği üzerinde duruluyor. Türk polisinin bu bağlamda, Fransız polisiyle irtibata geçtiği belirtiliyor.

Türk hükümeti uzun süredir, terör örgütü IŞİD'e karşı kararlı şekilde mücadele etmemekle suçlanıyor. Hükümet, cihatçılara silah temin etmek ve sınır geçişlerini engellememekle eleştiriliyor. Fransa'da ocak ayında Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırı sonrası beş kişiyi öldüren Amedy Coulibaly'nin kız arkadaşı Hayat Boumeddiene de, saldırılardan önce Türkiye üzerinden Suriye'ye kaçmıştı.

Türk hükümeti, 10 Ekim'de 102 insanın hayatını kaybettiği Ankara'daki terör saldırısı sonrasında, cihatçılara karşı önlemlerini arttırdı. Ankara'dan önce Haziran ve Temmuz aylarında, Diyarbakır ve Suruç'ta düzenlenen ve 40 kişinin yaşamını yitiridği saldırıların da IŞİD tarafından düzenlendiği belirtiliyor.