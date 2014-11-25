İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda dünyaca ünlü markaların adını taşıyan 118 bin 757 adet dolu sahte parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zeytinburnu ve Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu düzenlendi.

20 Kasım Perşembe günü 9 ayrı adrese eşzamanlı düzenlenen baskınlarda 118 bin 757 adet dolu sahte parfüm ile 622 bin 563 adet parfüm yapımında kullanılan boş şişe, kutu ve kartonet ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen parfümlerin dünyaca ünlü markaların adını taşıdığı belirtilirken, emniyet yetkilileri piyasa fiyatının çok altında satılan ürünlerin sahte olabileceği uyarısında bulundu.