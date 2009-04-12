İstanbul'da sahte ilaç çetesine darbe

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin düzenlediği operasyonda “1 milyon adet” sahte ilaç ele geçirildi.



İçerisine değişik renkte boyalar katarak imal ettikleri “sahte ilaçları” piyasa sürdükleri belirlenen 64 kişiden 22’si tutuklandı. İlaçları işportada el altından satan çetenin 132 trilyonluk rant elde etmek amacında olduğu anlaşıldı.



2008 Ocak ayında araştırma başlatan polis, afrodizyak etkili sahte ve kaçak ilaçları piyasaya süren örgütün deşifre edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi.



93 adrese operasyon



Milliyet’İn haberine göre; Avcılar, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Beykoz, Beylikdüzü, Bağcılar, Beyoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Güngören, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıgazi, Şişli, Üsküdar, Ümraniye ve Zeytinburnu’nda 93 farklı adrese operasyon düzenlendi.



Toplam 64 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üst ve ev aramalarında gümrük değeri yaklaşık 132 milyon TL olduğu belirtilen 182 bin 18 sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi. Aramalarda, ayrıca 136 bin 395 boş ilaç kutusu, 36 bin 822 sahte ilaç imalatında kullanılan etiket ve malzeme, 22 bin 197 sahte ilaç yapımında kullanılan kapsül, 1 bilye atar, 2 kuru sıkı tabanca ile bunlara ait 235 mermi ve 20 bin Dolar paraya el konuldu.



22 kişi tutuklandı



Adliyeye sevk edilen 64 kişiden 22’si tutuklandı, 13 kişi adli kontrole tabi tutuldu, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 27 şüpheli ise savcılıkta serbest kaldı.



Bebek ilacı bile üretmişler



Y.B’nun “elebaşılığını yaptığı çeten”, Suriye’den getirdiği kaçak ilaçları, İstanbul’da cinsel içerikli ürün satan dükkanlarda ve işporta tezgahlarında piyasaya sürdü. Yaklaşık 400 çeşit ilaç arasında kırmızı reçete ile satılan güçlü uyuşturucu niteliği olan ve bebeklerin gazını çıkarması amacıyla kullanılan ilaçlar ile “değişik renklerde” boyalar da bulundu. Ünlü bebek ilaçları ve markaların kupürleri dikkat çekti. Çetenin, 2’si Küçükçekmece’de, 2’si de Maltepe’deki ev ve imalathane olarak kullandığı adreslerde zencefil, mısır unu, karbonat, keçiboynuzu tozu kullanarak sahte gıda takviyesi ve vitamin ilaçları ürettikleri tespit edildi.







