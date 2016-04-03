İstanbul'da sahte içki operasyonu; 1450 litre rakı yakalandı

Bağcılar'da, 1450 litre sahte rakı, 550 litre etil alkol ve damıtma makinesi ele geçirildi.

Sputnik’in haberine göre,İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, sahte rakı üreterek İstanbul geneline piyasaya süren 2 kişinin, Bağcılar'da üretim tesisi kurduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste, günde 2 ton üretim yapma kapasitesine sahip 150 bin lira değerinde damıtma makinesi, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde bin 450 litre sahte rakı, 550 litre etil alkol ile çok sayıda plastik tank, jelikan ve rakı şişesi bulundu.

Zanlılar, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.