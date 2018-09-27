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İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

 Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de  bir iş yerine düzenlenen operasyonda çoğu ünlü markalara ait yaklaşık 10 ton sahte deterjan ele geçirildi

27 Eylül 2018 17:59

 Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'de  bir iş yerine düzenlenen operasyonda çoğu ünlü markalara ait yaklaşık 10 ton sahte deterjan ele geçirildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinde sahte deterjan satışı yapıldığını belirledi. Çalışmalar sonucu Yarımburgaz Mahallesi, İstanbul  Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın alt katında bulunan iş yerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çoğu ünlü markalara ait satışa hazır deterjan, paketlemede kullanılan makinalar, sahte şampuan  ve yaklaşık 10 ton deterjan ele geçirildi. İş yeri sahibi K.Ö ise gözaltına alındı. 

(FOTOĞRAF)

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