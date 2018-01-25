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Yaşam

İstanbul'da sahil yolu çöktü

Su borusunun patlaması sonucu meydana gelen çökme nedeniyle sahil yolu trafiğe kapatıldı

25 Ocak 2018 12:35

Sarıyer Kalender Orduevi önünde yolda meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya-Yeniköy arası trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası trafiğe kapatıldı. Su borusunun patlaması sonucu meydana gelen çökme sonrası bölgeye belediye ekipleri geldi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi.

Açıklamada sürücülere, alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu. 

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