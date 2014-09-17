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İstanbul'da sağanak yağış trafiği kilitledi

İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde başladı, otoyollarda trafik durma noktasına geldi

17 Eylül 2014 23:12

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak yağışın yarın akşama kadar genelinde devam edeceğini duyuruldu. E-5 yağmurun başlamasıyla birlikte trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji, su baskını, ani sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgar konusunda vatandaşları uyardı. 

İstanbul’da saat 15.30 itibariyle gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapan Meteorolojinin açıklamasında, “Bugün akşam saatlerine doğru İstanbul’da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerinde kadar il genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuz şartlara (su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi. 

 

Yağmur bir anda boşaldı

 

Meteorolojinin uyarısından 1 saat sonra beklenen yağış başladı. Ani sağanak nedeniyle, o saate kadar açık olan TEM Otoyolu trafiği, yağmurun başlamasıyla birlikte yavaşlamaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden araç trafiği, Okmeydanı sapağından sonra durma noktasına geldi. 

Yağmurun başlamasıyla birlikte vatandaşlar şemsiyelerini açtı; şemsiyesi olmayanlar da bir anda inen sağanak yağmurun altında güçlük çekti.

Saat 20:10 itibariyle İstanbul'da yol durumu şöyle:

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