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Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'nin kapısına dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece azalacağının tahmin edildiğini açıkladı

15 Eylül 2014 22:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yurdun yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, hava sıcaklığında yarın önemli bir değişiklik olmayacağı, ancak Çarşamba gününden itibaren hafta sonuna kadar iç ve batı bölgelerde 3 ile 7 derece azalacağı tahmin edildiği belirtildi.

Yarın, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de görülecek mevzi sağanak yağışlara ilave olarak akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü, yağışlı sistemin etkisini artırarak, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olacağı bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile İç Ege’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde yağışların görülmeye devam edeceği bekleniyor.

Cuma günü, yağışlı sistemin Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde etkili olduktan sonra, hafta sonunda yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında yarın önemli bir değişiklik olmayacağı, ancak Çarşamba gününden itibaren hafta sonuna kadar iç ve batı bölgelerde 3 ile 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

 

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