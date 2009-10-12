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Yaşam

İstanbul'da sağanak yağış önlemi

12 Ekim 2009 23:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM), yarından itibaren etkili olacak lodos fırtınası ve sağanak yağış dolayısıyla, il genelinde gerekli önlemleri aldığı bildirildi.
     Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'un yarından itibaren lodos fırtınası ve sağanak yağışın etkisi altına gireceği belirtildi.
     Tekirdağ ile İstanbul'un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
     ''AKOM; uyarılar üzerine, olumsuzluklara karşı yarın sabahtan itibaren tüm personeli, olumsuz hava koşullarına karşı görev yerlerinde konuşlandıracak. Birim amirleri, AKOM'da toplanarak herhangi su baskınına karşı ekipleri koordine edecek.
     İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Atık Yönetimi Müdürlüğü ekipleri tedbirleri gözden geçirdi. Olumsuzluklara müdahale edecek ekipler, sabah saatlerinden itibaren görev yerlerinde bekleyecek.''

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