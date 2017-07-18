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Yaşam

İstanbul'da sağanak yağış öğleden sonra etkisini artıracak

İstanbul genelinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın, öğlen saatlerinde etkisini artırıp, akşama kadar fırtına şeklinde devam etmesi bekleniyor

18 Temmuz 2017 13:18

Sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanağın, öğlen saatlerinde etkisini artırıp, akşama kadar fırtına şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yollarda meydana gelen su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bir çok araç yolda kaldı. Şehrin ana arterlerinde trafik tıkanırken, toplu taşımda da kent genelinde aksama yaşanıyor.

Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kalırken, aşırı yağış nedeniyle trafikte seyretmeye çalışan bazı metrobüslerin içine su doldu, kimi metro, metrobüs, duraklarını su bastı.

Bu arada kentte hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

 

Avrasya tüneli kapatıldı

 

Aşırı yağışın ardından Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da kentin serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtilerek, fırtına şeklindeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Yağışın öğlen saatlerine doğru kent genelinde etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar fırtına eşliğinde devam etmesi ve metrekareye 30 ila 65 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği bildirildi.

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