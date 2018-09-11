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Yaşam

İstanbul'da sağanak yağış; Boğaz'a çamur aktı

Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz'ı kahverengi yaptı

11 Eylül 2018 17:28

İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan uyarıların ardından ilk önce kara bulutlar gökyüzünü sardı ardından yağmur başladı. Anadolu yakasında şiddetli yağmur görülürken, İstanbulluların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. İstanbul Boğazı'na sağanak yağmur sonrası çamur aktı.

İstanbul Boğazı, Üsküdar ve çevresinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı. Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz'ı kahverengi yaptı. 

Üsküdar’da Harem Sahil Yolu sağanak nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı. Yağış nedeniyle E-5 karayolunun bazı bölümlerinde de trafik yoğunluğu oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan çok sayıda kişi de sırılsıklam oldu.

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İstanbul'da sağanak yağış; Boğaz'a çamur aktı

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