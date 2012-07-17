İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, İstanbul genelinde kısa süreli yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini belirterek, "Sağanak ve gök gürültülü yağış, yer yer akşam saatlerine kadar devam edecek" dedi.

Güler, İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğunu ifade etti.

CNNTürk'te yer alan habere göre, kentteki en yüksek sıcaklığın 31 derece olduğunu anlatan Güler, "İstanbul genelinde kısa süreli yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz.

Sağanak ve gök gürültülü yağış yer yer akşam saatlerine kadar devam edecek" diye konuştu.

Güler, açıklamasına şöyle devam etti:

"Tabi dün İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 36 derece oldu. Bu mevsim normallerinin 6 derece üzerindeydi. Bugün mevsim normallerinin 1 derece üzerinde 31 derece bekliyoruz. Sıcaklığımız 5-6 derece düşmüş oldu, serinlemiş olduk. Bugün Poyraz'dan kuvvetli rüzgar alacağız, dolayısıyla hava sıcaklığı düşecek.

Yurdun Kuzey Batı kesimleri, Marmara, Kuzey Ege ve Batı bölgelerinde bugün 1 günlük serinleme yaşayacağız. İstanbul'da kuvvetli bir yağış beklemiyoruz, kısa süreli ve yerel yağışlar bekliyoruz. Ancak belki lokal bazı yerlerde etkili olabilir.

'İstanbul'da aşırı sıcaklar etkisini kaybetti'

Yarın ve Perşembe günü 32 derece, Cuma ve Cumartesi günleri de 33 derece sıcaklık tahmininde bulunduklarını kaydeden Güler, "Önümüzdeki günlerde sıcaklık, mevsim normallerinin yaklaşık 1-2 derece üzerinde seyredecek diyebiliriz. Ancak geçtiğimiz haftaki aşırı sıcak havalar, artık İstanbul'da etkisini kaybetti, çünkü onlar mevsim normallerinin 6-7 derece üzerindeydi, yurt genelinde de etkiliydi" dedi.

Güler, bugünkü serin havanın üzerine 1-2 derece koyarak önümüzdeki 4-5 gün içerisinde de devam edeceğine dikkati çekerek, nemden dolayı hissedilen sıcaklığın birkaç derece yüksek hissedilebileceğini de sözlerine ekledi.