-İSTANBUL'DA SAĞANAK VE FIRTINA İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - İstanbul'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle kazalar ve su baskınları yaşanırken, fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçlar çevrede maddi hasara yol açtı. Yağışların yer yer etkili olduğu bölgelerde küçük çaplı trafik kazaları meydana gelirken, itfaiye ekipleri yol kenarlarında devrilme ihtimali olan ağaçları keserek olası kazaları önlemeye çalıştı. Esenler'de, 34 A 5563 plakalı polis aracı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Meydana gelen olaylarda can kaybı ve yaralanma olmadı. Kazalar nedeniyle trafikte zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, yağmurdan kayganlaşan yol ve şiddetli rüzgar nedeniyle dün gece Yunus Gündoğdu yönetimindeki 34 DU 7571 plakalı tırın üzerinden yola devrilen konteyner, olumsuz hava koşulları nedeniyle hala kaldırılamadı. Yürüyüş yolundaki konteynerin, havanın normalleşmesinin ardından kaldırılacağı öğrenildi. Bu arada, Vatan ve Bağdat caddelerinde yapılması öngörülen Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenleri de devam eden şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle 31 Ekim Pazar gününe ertelenmişti.