-İSTANBUL'DA SAĞANAK GÜN BOYU SÜRECEK İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - İstanbul Meteoroloji Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Tayfun Yüksel, sağanak yağışın gün boyu devam edeceğini belirterek, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yüksel, kent genelinde yağışların etkisini sürdürdüğünü söyledi. Yüksel, metrekareye yaklaşık 40-50 kilogram yağış düştüğünü ifade ederek, ''Sağanak yağış gün boyu devam edecek. Daha önceki yağışlarla toprak doyduğundan bundan sonraki yağışlar doğrudan akışa geçiyor. Bu nedenle de su baskını ve sel tehlikesi gün boyu devam edecek. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor. Yağışlar akşam saatlerinden sonra önümüzdeki iki gün boyunca hafifleyerek sürecek'' diye konuştu. Mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirten Yüksel, ''En yüksek sıcaklık 20 derecelere kadar çıkıyor, en düşük sıcaklık da 15'e iniyor. Hava kapalı ve yağışlı olduğu için gece ile gündüz arasında çok büyük sıcaklık farkı yok'' dedi. Yüksel, rüzgarın da yarından itibaren güney yönlerden hafif şekilde eseceğini sözlerine ekledi.