-İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - İstanbul'da sağanak etkili olurken, öğle saatlerinden itibaren metrekareye ortalama 41 kilogram yağış düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, kenti dün etkisi altına alan yağışın bugün gece yarısından sonra etkisini artırarak devam edeceği belirtildi. Sağanağın özellikle Avrupa ve Anadolu yakasının bir bölümünde etkili olduğu vurgulanan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren metrekareye ortalama 41 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Yağışların etkili olduğu bölgelerden yapılan 396 su baskını ihbarının, İSKİ, İtfaiye ve Yol Bakım Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirildiği bildirildi. Yağmurun etkisiyle ağırlaşan trafikte yoğunluk yaşanırken, Güneşli Kavşağı'nda devrilen yağ yüklü TIR'ın, kaldırılana kadar trafik sıkışıklığına yol açtığı kaydedildi. İDO'nun yarın 08.00'de yapılması gereken Armutlu-Yenikapı-Bostancı seferi ile 09.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferinin de iptal edildiği kaydedildi. Açıklamada, İSKİ'nin 393 personel ve 109 araç, itfaiyenin 1051 personel ve 520 araç, Yol Bakım Müdürlüğünün 566 personel ve 133 araç, Atık Yönetimi Müdürlüğünün 105 personel ve 13 araç, Park Bahçeler Müdürlüğünün de 11 personel ve 6 araçla su baskınlarıyla mücadele ettiği bildirildi.