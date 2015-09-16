T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da şafak operasyonu

Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı

16 Eylül 2015 11:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Kartal ve Pendik ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyona çok sayıda Özel Harekat polisi de destek verdi. Kartal, Cevizli Mahallesi, Selanik Caddesi üzerinde bulunan bir adrese yapılan baskının ardından polis ekipleri adreste bir süre arama yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, polis ekipleri bir süre sonra adresten ayrıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. 

ETİKETLER

polisoperasyonhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24