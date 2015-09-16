İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Kartal ve Pendik ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyona çok sayıda Özel Harekat polisi de destek verdi. Kartal, Cevizli Mahallesi, Selanik Caddesi üzerinde bulunan bir adrese yapılan baskının ardından polis ekipleri adreste bir süre arama yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, polis ekipleri bir süre sonra adresten ayrıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler.