İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli, Kağıthane, Ataşehir, Zeytinburnu ve Sarıyer'de önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.

DHA'da yer alan habere göre, operasyonda çok sayıda belge ve dökümana el konuldu. Birçok kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi. Baskın yapılan adreslerden biri de Sarıyer Maden Mahallesi Maden İçi Sokak'taydı. Ekipler, bir apartmanın üçüncü katında arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren aramalarda çok sayıda belge ve dökümana el konuldu.