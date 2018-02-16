İstanbul'da Roman çocuklara öğretmen şiddeti

İstanbul’un Çekmeköy İlçesi’ndeki Nişantepe İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören üç Roman öğrencinin velileri, çocuklarını darp ettiği iddiasıyla okulda görevli bir öğretmen hakkında şikayette bulundu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile telefonla görüştüğünü aktaran CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde de girişimlerde bulunacağını açıklayan Purçu'nun aktarımına göre, Nişantepe İlköğretim Okulu 6. Sınıf öğrencileri E.Ç ve K. Ç. İsimli kardeşler (11) ile G.M (13) isimli öğrenciler, ders zili çaldığı anda tuvalette oldukları gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından “tekme, tokat, boğazının sıkılması” şekliyle dayak yediklerini belirtti. Bir başka öğrencinin durumu ailelere bildirmesiyle konudan haberdar olan anne ve babalar, Çekmeköy Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Bürosu’na giderek şikayette bulundu.

7 Şubat 2018 Çarşamba günü okulda gerçekleştiği belirtilen darp olayının ardından İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen öğrencilerin genel muayenesinde darp edildikleri yönünde rapor verildi. Özel eğitim öğrencisi olan ikiz kardeşlerin babası, Çekmeköy Çocuk Bürosu’na giderek şikayette bulundu.



İkiz kardeşlerin çiçekçilik yapan annesi ise “çocukların şiddet gördüğü olayda kendilerine okul yöneticileri tarafından haber dahi verilmediğini, başka bir öğrencinin kendilerini haberdar ettiğini belirterek tepki gösterdi. Benzeri olayların sık sık yaşandığını, şikayetlerini okul müdürüne birden fazla kez ilettiklerini belirten anne, terslendiklerini, Roman oldukları için önyargıya maruz kaldıklarını, defalarca görüşmelerine rağmen okulda sorunların çözülmediğini” ifade etti.



“Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalledeki okulda öğrenim gören Roman çocuklara yönelik ayrımcılığın sürdüğünü” söyleyen öğrenciler, okulda sözlü tacize uğradıklarını belitti. “Pis kokuyorsun, okusan ne olacak? Roman değil misiniz?” gibi sözel tacize maruz kalan öğrencilere yönelik önyargılı tavrın uzun bir süredir devam ettiği iddia edildi.



Özel eğitim öğrencisi olan E. ve K. kardeşler ile G.M.’nın velileri, çocuklarının uğradıkları şiddetin darp raporuyla da belgelendiğini gerekli girişimlerinin süreceğini belirtti.