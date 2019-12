İstanbul'da rock çılgınlığı başlıyor

T24 - Metallica, Rammstein, Slayer, Megadeth... Rock ve metal müziğin efsaneleri üç gün boyunca İstanbul'da.



Metallica, Rammstein, Manowar, Megadeath, Slayer, Alice in the Chains 25-27 haziran arası Sonisphere Festival’i ile İnönü Stadı’nda.



Sonisphere ve İstanbul... İlk kez duyulduğunda hatta kesinleştiğinde bile kimse inanamamıştı ama artık bu hayalin gerçekleşmesine bir gün kaldı.



Geçtiğimiz yıl Hollanda, Almanya, İspanya, İsveç, Finlandiya ve İngiltere’de gerçekleşen, bu sene toplamda 11 ülkede gerçekleşecek olan ve dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Sonisphere bu sene Purple Concerts organizasyonu ile İnönü Stadyumu'nda gerçekleşiyor.



Rock müziğin en güçlü isimleri, en cüretkar grupları ve en görkemli şovları yarından itibaren üç gün boyunca İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.



2008 yılında Purple Concerts organizasyonuyla Metallica’yı on binlerce hayranı yalnız bırakmamıştı. Metallica, bu defa yalnız değil, Bay Area Thrash metalin öncü isimleri olan Slayer, Anthrax ve Megadeth’le dünyada ilk kez düzenlenen Big Four Tour kapsamında geliyor.



Alman endüstriyel metalin efsane topluluğu Rammstein, Türkiye'de binlerce hayranı bulunan Manowar, grunge rock türünün en önemli isimlerinden Alice in Chains ve daha pek çok ünlü isim tarih yazmaya geliyorlar.



Hayko Cepkin gibi yerli isimler de festivalde yer alacak.



Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz büyük müzisyen Ronnie James Dio’nun anısına bu sene Sonisphere Festival İstanbul’un Ana Sahnesinin adı “Ronnie James Dio” Sahnesi olarak değiştirildi.



3 gün sürecek festivalde maalesef kamp imkanı olmayacak ancak gelecek yıl için iddialı konuşan organizasyonun mimarı Siyabend Suvari, gelecek yıl için kamp imkanı sağlamayı amaçladıklarını ve bir sonraki yıl sahne alacak iki büyük ismi festival gerçekleşmeden açıklamak istediklerini belirtti.



Konsere katılım hedeflerinin günlük 50 bin kişi olduğunu açıklayan Suvari, sonunda Almanya'nın ünlü rock festivali Rock'am Ring kadar büyük bir festivalimiz olduğu için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.



Stadın çeşitli yerlerine yerleştirelecek LED ekranlarla hiçbir seyircinin bu müzik şöleninden mahrum kalmaması sağlanırken festivalin maliyeti 5 milyon dolar olarak açıklandı.



Festival hakkındaki sevindirici diğer bir ayrıntı ise içerideki içeceklerin normal piyasa fiyatından satılacak olması.





İşte program:



Cuma

Rammstein 21:00 – 23:00

Alice in Chains 19:00 – 20:00

Pentagram 17:30 – 18:30

Stone Sour 16:15 – 17:00

Blacktooth 15:00 – 15:45

Ete Kurttekin 14:00 – 14:30

Kapı Açılış : 13:00



Cumartesi

Accept 21:00 – 23:00

Manowar 19:15 – 20:15

Hayko Cepkin 17:45 – 18:45

Volbeat 16:30 – 17:15

Murder King 15:30 – 16:00

Kapı Açılış : 14:00



Pazar

Metallica 21:00 – 23:00

Slayer 19:00 – 20:00

Megadeth 17:30 – 18:30

Anthrax 16:15 – 17:00

Foma 15:15 – 15:45

Gren 14:15 – 14:45

Kapı Açılış : 13:00



Sonisphere Festivali bu haftasonu Beşiktaş İnönü Stadyumu’nda gerçekleşecek. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiler için sonispherefestivals.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.