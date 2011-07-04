İstanbul'da robot olimpiyatları!

T24 - Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı RoboCup 2011 Robot Olimpiyatları’nda 40 ülkeden 3 bine yakın robot projesi yarışacak.
Dünya genelinde 40 ülkeden 3 bine yakın robot araştırmacısı, yaptıkları 1500’ü aşkın son teknoloji robotlarıyla, 5-11 Temmuz 2011 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek RoboCup 2011 Robot Olimpiyatları’nda birbirleri ile yarışacak.
Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı RoboCup 2011 Robot Olimpiyatları’nda Türkiye’yi Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nden 9, gençler kategorisinde ise İzmir TAKEV Lisesi’nden 2 takım temsil edecek.
Türkiye’de ilk kez yapılacak robot olimpiyatları, 1997 yılından beri düzenli olarak her yıl başka bir kıtada gerçekleştiriliyor. Başvurular ulusal ve uluslararası ön elemelerden geçirildikten sonra Robot Olimpiyatları’na katılacak yarışmacı takımlar belirleniyor. Yarışmaya katılan takımlar bir öğretim üyesi liderliğindeki üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Geliştirilen robotların, ortamdaki nesneleri tanıyıp algılaması, ortam içerisindeki konumunu hassas bir şekilde sadece algılayıcılar kullanarak belirlemesi, engellere çarpmadan ilerlemesi, yarışmanın amacına göre örneğin futbol için top sürmesi, paslaşması, şut çekmesi, takım olarak katılınan yarışmalarda diğer robotlarla takımın amacına göre eşgüdüm sağlayarak davranışlarını belirlemesi gibi özellikler taşıması gerekiyor. ROBOTLAR ARASINDA FUTBOL MAÇI
RoboCup 2011 Robot Olimpiyatları’nda robotlar futbol, arama kurtarma, ev hayatı ve çocuk başlıklı dört farklı kategoride yarışacaklar. Futbol oyununda robotlar kategorilerine göre belirlenen Benzetim Ligi, Küçük Boy Robot Ligi, Orta Boy Robot Ligi, Standart Platform Ligi ve İnsansı Robot Ligi’nde futbol oynayacak. İnsansı Robot Ligi kategorisinde birinci olan gruba, ülkeden ülkeye taşınan Louis Vuitton Humanoid (İnsansı Robot) kupası verilecek. Arama-kurtarma bölümünde robotlar, enkaz altında yaralı arayacak. RoboCup@Home
liginde, robotlar ellerindeki alışveriş listesine göre süpermarketten alışveriş yapacak. İlköğretim ve lise öğrencileri için gerçekleştirilen Genç liginde ise, düzenlenen futbol, arama-kurtarma yarışmalarıyla RoboCup’ı ilköğretim ve lise öğrencilerine tanıtmak amaçlanıyor.
Bugüne kadar sadece A.B.D., Japonya, İtalya, Fransa, İsveç, Avustralya, Portekiz, Avusturya, Almanya, Çin ve Singapur’un ev sahipliğini yaptığı organizasyona Türkiye, pek çok ülkeyi geride bırakarak ev sahibi olma hakkı kazandı. RoboCup 2011 Robot Olimpiyatları’nda bu yıl aralarında A.B.D., Avustralya, Japonya, İran, Tayland ve AB ülkelerinin yer aldığı 40 ülke yarışacak. RoboCup 2011 Robot Olimpiyatları’nı, onbinlerce ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor.
Xerox, RoboCup 2011 Robot Olimpiyatları’na ihtiyaç duyulan teknik hizmetlerin bir bölümüne, ürün ve çözümleriyle destek sağlayacak. Xerox, 40 ülkeden gelen 3000’e yakın üniversite öğrencisi ve akademisyenin son teknoloji robotlarını en iyi şekilde sergilemesine yardımcı olacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Xerox Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sezer; “Xerox olarak en duyarlı olduğumuz konu inovasyondur. Bundan sonra da Türkiye’de yapılacak benzeri inovatif projelere elimizden geldiği ölçüde destek vermeye çalışacağız” dedi.