İstanbul’da resmi Newroz kutlaması iptal edildi

İstanbul’da pazartesi günü düzenlenecek resmi Newroz kutlama programı iptal edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul Valiliği Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü’nden yapılan ilk açıklamada İstanbul’da resmi nevruz kutlamasının 21 Mart pazartesi günü saat 10.00’da Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacağı belirtildi.

Ancak 2 saat sonra yeni bir duyuru yapıldı. Yeni duyuruda, "21 Mart Pazartesi günü Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilmesi öngörülen Nevruz Kutlaması etkinlikleri yapılmayacaktır" denildi. Fakat, kutlamaların neden yapılmayacağına yönelik bir açıklamada bulunulmadı.